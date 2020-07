Erstes Live-Open-Air mit Fans seit Corona in Tirol

Ab 20.15 Uhr findet im Skigebiet KitzSki - Kitzbühel/Kirchberg auf 1800 Metern das erste Open Air seit dem Lockdown statt. Es wird im ORF und ARD live ausgestrahlt. Wie ist es, durch diese Show führen zu können?

Es ist wirklich toll, dass zum ersten Mal wieder einige Fans vor Ort mitfeiern dürfen - selbstverständlich mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand und unter den vorgeschriebenen Maßnahmen und Bedingungen. Unsere letzte große Eurovisions-Show mit Publikum war am 11. Jänner, also vor einem halben Jahr! Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun nach so langer Zeit endlich wieder eine Show mit Publikum starten beziehungsweise feiern dürfen, was wir so lange vermisst haben.