Betrügerin bettelte um Spende für Schwerkranke

Aufpassen in Wolfsberg! Derzeit ist eine Frau - dunkleren Hauttyps - unterwegs und bittet um Spende. Sie sammle Geld für schwerkranke Kinder. Ein Mann fiel am 16. Juli auf die Dame rein. Der 76-Jährige aus Wolfsberg war gerade im Stadtgebiet in Wolfsberg unterwegs, als er von ihr plötzlich angesprochen wurde. Der Mann trug sich in eine Spendenliste ein. Im Zuge dessen nützte die Frau die Gelegenheit und stahl ihm aus seiner Geldtasche rund 300 Euro Bargeld.