Arbeiter (26) stürzte von Lkw: Schwer verletzt

der Salzburger war mit einem mit Heuballen beladenen LKW auf einem Forstweg in der Gemeinde Malta bergwärts unterwegs. Vor einer Steigung hielt er das Schwerfahrzeug an, um die Spanngurte nochmals festzuziehen. Dazu stieg der 26-Jährige auf die am Anhänger geladenen Ballen, rutschte aus und stürzte aus rund drei Meter Höhe zu Boden. Beim Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Jäger brachte ihn zur Rettung, die ihn dann in das Krankenhaus Spittal an der Drau brachte.