Aufmerksame Nachbarin vereitelte Großbrand

Riesenglück hatte in der Nacht auf Freitag ein Bad Ischler. Eine Nachbarin wurde durch ein lautes Knistern wach, entdeckte den Brand in der hölzernen Garage. Sie verständigte sofort die Feuerwehr und den Besitzer, verhinderte so einen Großbrand. Ein Übergreifen auf den Pferdestall und das Wohnhaus wurde verhindert.