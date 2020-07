Syrer wegen versuchter Zwangsheirat vor Gericht

„Und warum hat die Tochter dann so große Angst, dass sie sich nur via Video zuschalten lässt, statt ins Gericht zu kommen?“, will Richter Andreas Rom wissen. Und gibt gleich selbst die Antwort: „Weil sie Repressalien der Familie fürchtet. Dass sie verfolgt und ihr Aufenthaltsort entdeckt wird.“ - „Nein, das stimmt nicht“, so der Syrer. „Ich würde sie nie zu etwas zwingen.“ - „Und warum wollten Sie und Ihr Sohn dann unbedingt ihre Wohnadresse herausfinden?“ - „Weil ich sie zurückhaben will!“ Die 19-Jährige habe psychische Probleme.