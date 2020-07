Pkw brannte am Loibl vollkommen aus

Am Einsatzort angekommen stellten die Kameraden fest, dass der Besitzer des Gasthauses geistesgegenwärtig und schnell reagiert hatte. Da ein Hydrant in der Nähe des brennenden Fahrzeuges war und C-Schläuche sowie ein Strahlrohr im Gasthof vorhanden sind, führte er mit weiteren Helfern die Erstlöschmaßnahmen durch. Durch die am Einsatzort ankommenden Feuerwehren Unterbergen und Ferlach wurde danach die Motorhaube geöffnet und Nachlöscharbeiten durchgeführt.