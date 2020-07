Sattelschlepper drohte in Bachbett zu stürzen

Freitagmorgen ist der Lenker eines kroatischer Sattelschlepper in eine missliche Lage geraten. Der Mann hatte eine Adresse gesucht und sich dabei komplett auf sein Navigationssystem verlassen. Dieses lotse den Lkw-Lenker in Ottmannach in eine schmale Gemeindestraße und in weiterer Folge auf einen Schotterweg. „Beim Versuch in dem steilen Hang auf die Ottmannacher Landesstraße abzubiegen, ist der mit Düngemittel vollgebeladene Anhänger ins Rutschen gekommen und wäre beinahe in ein Bachbett gestürzt“, so Wolfgang Stelzl, Einsatzleiter der FF Ottmannach.