Chinesische Gauner legten Mühlviertler aufs Kreuz

Der Mühlviertler (45) hatte via Internet Poolzubehör im Wert von 100.000 Euro bei einer chinesischen Firma bestellt, mit der er schon früher Geschäfte gemacht hatte. 30 Prozent des Bestellwerts überwies er sofort, damit die Produktion seiner Waren vorgezogen wird. Als die Produkte bereits am Weg nach Europa waren, forderte ihn das Unternehmen auf, den restlichen Betrag zu überweisen. Doch gleich am nächsten Tag erhielt er aber ein E-Mail, in dem erklärt wurde, dass sich die Firmen-Kontonummer geändert habe.