„Unser Kaninchen ,Moritz‘ wurde totgeprügelt“

Als Timon (6) und seine Schwester Tiana (14) nach einem Kurzurlaub am Sonntag heimkehrten und in den Garten rannten, stockte ihnen beim Anblick des Hasenstalls der Atem. „Kaninchen ,Moritz‘ ist völlig blutverschmiert darin mit eingeschlagenem Schädel gelegen“, sagt Mutter Ivonne Penz. Die 34-Jährige ist entsetzt über die Brutalität, mit der unbekannte Tierhasser das Tier umbrachten. „Ich hab’ auch geglaubt, mich trifft der Schlag – konnte es zuerst gar nicht glauben“, so Penz.