„Neuer“ Trump bei 1. Corona-Briefing seit Monaten

„In den letzten Wochen haben wir einen besorgniserregenden Anstieg an Fällen in vielen Teilen unseres Südens, Südwestens und Westens gesehen“, musste Trump eingestehen, nachdem die Behörden in den vergangenen zwei Wochen zwischen 60.000 und 77.000 Neuinfektionen pro Tag sowie Hunderte Todesfälle vermeldet hatten. Trump hatte die Vielzahl an neuen Fällen bisher stets mit der Vielzahl an Tests erklärt, die durchgeführt werden, und verglich die Ausbrüche mit „Glutherden“ und „Flammen“. Am Dienstag sprach er von „großen Flammen“. Allerdings beharrte er darauf, dass die USA dreimal so viel testen würden „wie alle Länder der westlichen Hemisphäre zusammen“ - nämlich 50 Millionen bisher.