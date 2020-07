Biker-Paar bei Sturz in Osttirol schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte forderte am frühen Montagabend ein Verkehrsunfall in Osttirol! Nachdem eine Autolenkerin (22) in Ainet beim Einbiegen auf die B108 Felbertauernstraße ein herannahendes Motorrad übersehen hatte, kamen der Biker und dessen Frau auf dem Sozius zu Sturz.