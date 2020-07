Reutte: Sprayer (22) auf frischer Tat ertappt

Kurz nach Mitternacht erwischte die Polizi am Samstag einen Sprayer, welcher sich an einer Unterführung zu schaffen gemacht hatte. Der Einheimische (22) wird zusätzlich angezeigt, weil bei ihm ein verbotenes Messer im Auto gefunden wurde. In Haiming wird ein anderer „Graffiti-Künstler“ noch gesucht.