Wohnungsinserat war Fake: Tausende Euro futsch

Seine Gutgläubigkeit hatte fatale Folgen! Bereits in der Vorwoche war der in Innsbruck lebende libanesische Staatsbürger im Web auf ein für ihn passendes Inserat gestoßen. Nach Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Besitzer erhielt der Mann schließlich die Anweisung, drei Monatsmieten als Kaution sowie eine Miete in Höhe von über 1000 Euro im Voraus zu bezahlen.