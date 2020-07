Polizei und Taxis sagen Straßenrowdys den Kampf an

Wie die japanische Tageszeitung „Sankei Shimbun“ am Donnerstag berichtete, haben sich die Betreiber von Taxiunternehmen in der Stadt Chichibu im Westen der Präfektur Saitama bereit erklärt, Aufnahmen der in den Fahrzeugen installierten Sicherheitskameras der Polizei bereitzustellen. Solch eine Kooperation sei äußerst ungewöhnlich, hieß es.