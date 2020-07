Das Lieblingskleid der Stars ist ganz schön sexy

So schlüpfte die schöne Bieber-Gattin in ein Modell in zartem Gold, das ihren gebräunten Teint perfekt unterstrich, während Model-Engel Romee Strijd vor wenigen Wochen in einem Modell in Weiß ihre Schwangerschaft verkündete. Ebenfalls in Weiß machte Rosie Huntington-Whiteley bereits eine ausgezeichnete Figur. Candice Swanepoel posierte schon Anfang des Jahres in einem rostbraunen Exemplar am Red Carpet. Und auch „The Hills“-Star Whitney Port warf sich für einen Instagram-Schnappschuss in einem Modell in dieser Farbe in Pose.