„Arbeit. Wohlstand. Macht“: Es soll menscheln

Es wird wohl die letzte reguläre Landesausstellung unter diesem Titel sein – das Format wird überdacht und adaptiert. Die nächste geplante Ausstellung in Eferding und Peuerbach hat mit 2024 ohnehin ob der Kulturhauptstadt Bad Ischl im selben Jahr ein unglückliches Momentum, man sucht eine Alternative. Auf jeden Fall wird es aber etwas geben, auch in Mondsee 2027 – was, ist noch im Werden.