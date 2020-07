Bangen und Hoffen bei den Freileitungs-Gegnern

Die fehlende Strategische Umweltprüfung (SUP) und ein Urteil aus Luxemburg, das zu einem Projekt-Stopp geführt hatte, geben den Salzburger 380-kV-Gegnern Hoffnung. „Wir haben guten Chancen, dass der Bescheid für die Leitung aufgehoben wird“, so Franz Köck. Der Luxemburger Fall sei ein Grundsatzurteil der EU, das auch in Salzburg tragend wird. Der Betreiber Austrian Power Grid (APG) sieht dies ganz anders und glaubt nicht an Auswirkungen auf das Salzburger Projekt.