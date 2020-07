Haberlander nahm Stellung zu Arzt, der OP verließ

Die mit Spannung erwartete Beantwortung der schriftlichen Anfrage der SP zum Kepler Klinikum liegt am Tisch. LH-Vize Christine Haberlander (VP) nimmt dabei Stellung zu jenem Oberarzt, der während der OP an einen Assistenzarzt übergab, um einen Termin in seiner Privatpraxis wahrzunehmen. Der Patient starb.