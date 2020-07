Candystorm für „Doris Felber integriert selber!“

„Schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein“: Mit einem unkonventionellen Facebook-Video hat Doris Felber, Chefin der gleichnamigen Wiener Bäckereikette, sich Mitte April Promi-Status in den sozialen Medien erarbeitet und für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Jetzt hat die authentische Bäckerei-Chefin sich in einem neuen Facebook-Clip zu Wort gemeldet, in dem sie unter dem Motto „Doris Felber integriert selber!“ ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung setzt.