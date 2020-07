„Ein Spenderknochen rettete mein Bein“

Der abgestorbene Knochen wird ersetzt

„Es gibt die Möglichkeit, Spenderknochen aus einer Gewebebank in Österreich zu bestellen. Diese werden dort so bearbeitet, dass der Empfänger keinerlei Abstoßungsreaktionen zeigt und auch durch Keime nicht infiziert werden kann. Das ist ein relativ neues Verfahren, bei dem das Gewebe nicht mehr bestrahlt wird und daher besonders gut einwächst“, erklärt Dr. Panzenböck. Bei der Operation entfernt der Chirurg den toten Knochen, der nicht mehr heilt, komplett und ersetzt ihn durch den Spenderknochen. „Zusätzlich werden Stammzellen des Empfängers aus dem Blut gewonnen und der Spenderknochen in diesen Zellen 15 Minuten ,gebadet‘, bevor er eingesetzt und - in diesem Fall mit einer Titanplatte und Schrauben - fixiert wird“, so der Experte.