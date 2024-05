Charles und Camilla ihre bekamen Krönungsrolle

Die Rolle enthält eine detaillierte Beschreibung der Zeremonie am 6. Mai 2023 in der Londoner Westminster Abbey und erwähnt alle, die an dem historischen Ereignis teilgenommen haben – von der Prozession über die Salbung und Krönung bis hin zur Beschreibung der wichtigsten Momente. Das Papier wird künftig im Nationalarchiv aufbewahrt.