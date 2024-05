Mario Haas: „Wahnsinn! Ich war wie ein Trottel“

Wahnsinn! Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an das Cup-Finale denke. Ich war mittendrin in der schwarzen Fankurve, bin herumgehüpft wie ein Trottel. Auch wenn es Rapid nicht gerne hört: Sturm hat verdient gewonnen, mit welcher Entschlossenheit die Grazer nach der Pause zurückgekommen sind, war schon beeindruckend. Sie haben Rapid in den letzten drei Duellen ebenso oft besiegt, das ist kein Glück, das ist klasse!