Solar-Traum kostet viel Geld und jede Menge Nerven

Ähnlich wie Schestak erging es auch einem „Krone“-Leser in Pettneu am Arlberg. „Das Unternehmen hat der ehemalige Eigentümer schnell verkauft und der ahnungslose Angestellte, der zum Geschäftsführer gemacht wurde, ist in Privatinsolvenz. Zuvor musste bereits die Ehefrau als gewerberechtliche Geschäftsführerin herhalten“, erklärt der Oberländer, den die Installation seiner verpfuschten PV-Anlage nicht nur viele Nerven gekostet hat. Es fielen nämlich zusätzliche Kosten für einen „richtigen“ Elektriker an und der Mann wurde laut eigenen Angaben auch noch um die Förderung gebracht.