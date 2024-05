Kristen Stewart dreht wieder einen Vampirfilm

In dem geplanten Vampir-Thriller „Flesh of the Gods“ sollen sie ein Ehepaar spielen, das sich in die 80er-Jahre Nachtclubszene von Los Angeles begibt und so in eine Unterwelt von Glamour, Genuss und Gewalt gerät, wie die Produzenten laut der Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten.