„Charlies“ glückliche Rettung kommt „Herrl“ teuer

Auf spektakuläre Art und Weise rettete die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle am Sonntag einem Hund auf der Tiroler Mondscheinspitze (2106 Meter) im Vorkarwendel das Leben. Labrador „Charlie“ war am Gipfelgrat abgestürzt und wurde am Tau vom Helikopter sicher aus dem abschüssigen Felsengelände ausgeflogen. Dem Hundebesitzer wird dafür bald eine Rechnung ins Haus flattern ...