Totalsperre der Althofener Straße wegen Sanierung

Neuer Asphalt und neues Bankett bedeuten allerdings auch eine neuntägige Totalsperre, um die Verkehrssicherheit in Zukunft zu gewährleisten. Ab 15. Juli ist die Straße dann immerhin wieder halbseitig zu befahren. Die Umleitung während der Totalsperre führt über die Silberegger Straße. „Es ist wichtig, dass in die Straßen in den ländlichen Regionen investiert wird“, meint Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber. Deswegen investiere sein Referat auch knapp 180.000 Euro in den Ausbau.