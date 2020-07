Salzburg verfolgt eine neue Test-Strategie

Noch wird an den Details gefeilt, das Grundgerüst für die neue Teststrategie im Bundesland Salzburg steht aber. Nach langem Warten gibt das Gesundheitsministerium sein Okay zu weiteren Durchtestungen. „Ich bin froh, dass wir nun unseren Plan umsetzen können und gehe davon aus, dass das dafür notwendige Testregister in den kommenden Tagen umgesetzt wird und wir dann starten können“, zeigt sich Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) zuversichtlich.