Viel weniger Pleiten - aber „Bild ist trügerisch“

Viele Betriebe und Privatpersonen hat die Corona-Krise in finanzielle Nöte gestürzt. In der Insolvenzstatistik ist das aber (noch) nicht abzulesen. Die Zahl der Firmenpleiten ist in Tirol heuer um 29 Prozent gesunken. Das Bild sei jedoch trügerisch, warnt der Kreditschutzverband. Für 2021 wird mit einer Pleitewelle gerechnet.