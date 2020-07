Abschlagsstimmung in Bad Kleinkirchheim

Am 3. Juli feierten Kärntner Unternehmen beim Krone Business Golf Cup in Bad Kleinkirchheim ihr Comeback auf dem Court. Lange wurde die ersten Aufschläge in der Corona-Zwangspause herbeiersehnt. Mit Putter und Eisen bewaffnet stürmten unsere Golfbegeisterten Teilnehmer den Platz und trotzten dem regnerischen Wetter. Sie schlugen sich wacker durch Wasserbecken, Brücken und Bunker. Von Konkurrenzkampf war keine Spur, gute Laune dafür vorprogrammiert. Spaß und Genuss kamen auf keinen Fall zu kurz, nicht zuletzt bot der 18-Loch-Kurs mit all seinen Herausforderungen und weitläufigen Feldern kurzweiliges Vergnügen. Gespiel wurde nach den offiziellen Golfregeln des R&A Rules Limited, den ÖGV-Wettspielempfehlungen und den Platzregeln der Golfanlage.