Deutscher prallte mit Gleitschirm auf eine Wiese

Als ausgebildeter Paragleiter nahm ein Deutscher heute, Donnerstag, an einem Kurs in Obertilliach teil. An der Bergstation startete der 72-Jährige mit seinem Schirm, geriet jedoch in einen windabgewandten Bereich und verlor schnell an Höhe. Nordöstlich des Hohen Bösrings geriet er gegen einen Baumwipfel und stürzte in eine Wiese.