Trotz Lockdown gibt es das Zeugnis nicht per Post

Hotline eingerichtet

Am Donnerstag gab’s die dann auch endlich! Allen Schülern, die am Freitag, 10. Juli, sowieso zur Betreuung in den Schulen sind, wird das Zeugnis übergeben. Für alle anderen, müssen die Schulen Zeitfenster schaffen, in denen das Zeugnis und persönliche Gegenstände abgeholt werden können. Laut Bildungsdirektion sei der allerletzte Weg eine Eilsendung mit der Post – jedoch nur in dringenden Fällen, in denen eine persönliche Abholung nicht möglich ist. Notenkonferenzen werden abgehalten. Wenn dies nicht möglich ist, können diese auch per Videokonferenz stattfinden. Die Bildungsdirektion hat für Eltern, Schüler, Lehrer die Hotline 0732/7071-4131 eingerichtet.