„Familien-Challenge“: Die Steinbergkönig-Saga

Kennen Sie den Steinbergkönig? Wenn nicht, dann nehmen Sie sich in Acht vor ihm. Denn dieses mächtige Wesen, welches unter den Bergen des Pillerseetals lebt, will von seinem unterirdischen Reich aus - durch die Kraft seiner Magie, mit der es alles Leben in Stein verwandeln kann -, die oberirdische Welt und die Menschen unterjochen.