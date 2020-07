Mehr Überwachung im Job durch Corona - und danach?

Firma in Frankreich zufrieden mit Tracking-Armband

Dass rein auf Begegnung fokussiertes Kontakt-Tracking mit Bluetooth-Armbändern im Kampf gegen Corona helfen kann, beweist der Fall einer Elektronikfirma in Frankreich. Dort konnte man in drei Fällen nach Bekanntwerden einer Covid-19-Erkrankung eines Mitarbeiters all dessen Kontakte nach Hause schicken und eine weitere Ausbreitung verhindern.