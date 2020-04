„Stopp Corona“-App: Alles, was Sie wissen müssen

Mit seiner „Stopp Corona“-App will das Rote Kreuz die Ausbreitung von Covid-19 in Österreich eindämmen. Es handelt sich um ein digitales Kontakt-Tagebuch, durch das im Fall einer Erkrankung eines Nutzers alle Kontakte, die er in letzter Zeit getroffen hat, verständigt werden können. So will man Infektionsketten schneller unterbrechen und die Verbreitung der Krankheit effektiver eindämmen. Wie die App funktioniert, wo man sie bekommt und wie man sie einrichtet, lesen Sie hier - Schritt für Schritt.