Corona-Zahlen steigen: Fünf Bezirke ohne Kranke

Infizierte an Schulen

Auch an Schulen gibt’s neue Fälle: In der NMS Sattledt sind zwei Schüler infiziert, in der Volksschule Haag/Leonding ein Schüler, in der NMS 23 in Linz Ebelsberg und der VS 41 am Pöstlingberg zwei Schüler und auch am Ramsauergymnasium gibt’s zwei positive Fälle. Weiters sind laut Krisenstab ein Mitarbeiter und ein Bewohner von zwei Altenheimen betroffen.