E-Bike-Fahrer krachte mit Kopf gegen Palettengabel

Gegen 11.30 Uhr war der 82-Jährige mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Sistrans unterwegs, als er an einem rückwärts einparkenden Traktor vorbeifahren wollte. „Beim Vorbeifahren prallte der Mann jedoch mit dem Kopf gegen die linke Palletengabel des Frontladers und kam anschließend zu Sturz“; heißt es seitens der Polizei. Der Radfahrer wurde erheblich verletzt und musste von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.