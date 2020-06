Florian-Statue wurde geköpft

Der Heilige Florian steht wohl wie kein anderer für Zivilcourage, und ist nicht umsonst der Schutzpatron der Feuerwehr. Doch mit diesen positiven Eigenschaften konnte sich ein unbekannter Rowdy offensichtlich nicht identifizieren. Er schlug einer Statue des Heiligen Florian in der kleinen Ortschaft Neukirchen an der Wild im Bezirk Horn brutal den Kopf und die rechte Hand ab. Die Teile entsorgte er im Brunnen, aus dem die auf einem Podest stehende Statue ragt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand aus unserem Ort war, die Statue ist ja so etwas wie ein Wahrzeichen“, ärgert sich eine ältere Bewohnerin.