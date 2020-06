Gericht soll Entlassung von Betriebsrat zustimmen

Der Betriebsratsobmann - ein Facharzt in Ausbildung - hatte den schwangeren Mitarbeiterinnen ein Schreiben mitgeschickt, das sie ihren Gynäkologen vorlegen sollten. Darin hieß es unter anderem, er sehe es als Arzt „als meine Pflicht an Ihnen zu erörtern, dass in unserem Krankenhaus die besondere Schutzbedürftigkeit der Schwangeren momentan nicht gewährleistet ist“. Er sah ein überproportionales Infektionsrisiko im Vergleich zur Normalbevölkerung. Er empfehle daher eine „großzügige frühzeitige Karenzierung“ der Mitarbeiterinnen.