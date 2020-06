„Den Namen Sidlo kenne ich nur aus den Medien“

In der heißen Phase, als es um die Bestellung des FPÖ-Mannes Peter Sidlo als Casinos-Vorstand ging, waren Sie bei Novomatic-Gründer Graf. Quasi zeitgleich gab es SMS-Verkehr zwischen Novomatic-Aufsichtsrat Oswald und Vorstand Neumann, in dem es um die Casinos Austria AG ging. Oswald haben Sie nur kurz davor bei Novomatic auch getroffen, so wie Ihren ehemaligen Pressesprecher Bernhard Krumpel, der da Novomatic-Sprecher war …

Ich zeige Ihnen hier meinen Kalender. Ich hatte viele Termine an diesem Tag, angefangen von einem Reha-Zentrum in Perchtoldsdorf über ein Autohaus und einen Gastronomiebetrieb. Dazwischen war der besagte Firmenbesuch. Es war AK-Wahlkampf. Postenbesetzungen bei den Casinos waren dort kein Thema. Der Name Sidlo ist mir nur aus Medienberichten bekannt. Mich ärgert, dass man hier eine Geschichte konstruieren möchte. Das geht nicht. Das kann ich so nicht hinnehmen.