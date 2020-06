Jüngste Nationalrätin wird neue JVP-Bundeschefin

Als jüngste Abgeordnete überhaupt zog Claudia Plakolm, damals 22, im Jahr 2017 in den Nationalrat ein, wo sie auch den Ibiza-Schock samt Neuwahl überdauerte. Der Eindruck, dass das für die Landesobfrau der Jungen ÖVP (seit Oktober 2016) erst der Beginn einer großen Karriere in der Politik sein könnte, vertieft sich nun: Am Freitag, sohört man aus verlässlichen Quellen,wird die Waldingerin in der Sitzung der JVP-Bundesleitung zur neuen Bundesobfrau der ÖVP-Jugendorganisation gekürt.