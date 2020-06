The North Face, Patagonia stoppen Facebook-Werbung

Die Outdoor-Modefirma The North Face hat sich als erste größere Marke einer Boykottaktion gegen Facebook wegen dessen umstrittenen Umgangs mit rassistischen, hetzerischen und manipulativen Inhalten angeschlossen. „Wir sind dabei“, betonte das Unternehmen am Freitag bei Twitter zum Aufruf, aus Protest keine bezahlte Werbung mehr in dem sozialen Netzwerk zu schalten. In der Nacht auf Sonntag schloss sich die Modefirma Patagonia dem Boykott an.