Nackerte vor der Tür: Erfolg für Porno-Kampagne

Ein Video von zwei Pornodarstellern, die bei einem Burschen an der Haustür läuten, sorgt in Neuseeland für Aufsehen. In dem Internet-Video, das Teil einer Aufklärungskampagne der Regierung ist und in zehn Tagen schon millionenfach angeschaut wurde, öffnet die Mutter den beiden Nackten die Tür. Der Bursch, der mit einem Laptop in der Hand dazukommt, reagiert völlig verstört.