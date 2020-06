Bevölkerung beunruhigt: Acht Hunde vergiftet

Ein Hund verstorben

Ortschef Friedrich Steindl zu den beunruhigenden Vorfällen in seiner Gemeinde: „Es wurden mittlerweile bereits acht Hunde vergiftet. Einer davon ist leider sogar verstorben. Ich hab’ mich mit der Polizei in Verbindung gesetzt und bitte jetzt alle, die in Gschwandt mit ihren Vierbeinern unterwegs sind, aufzupassen.“ Genau eingrenzen lässt sich die „Gefahrenzone“ derzeit noch nicht. „Die vergifteten Hunde leben alle in der ganzen Gemeinde verteilt. Man kann nicht von einem bestimmten Gebiet sprechen, in dem Gift gestreut wurde“, so Holzinger.