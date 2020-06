26 Audis in NÖ gestohlen: Bande überführt

Niederösterreichische Kriminalisten haben einer polnischen Bande das Handwerk gelegt, der 26 vollendete und fünf versuchte Diebstähle von Autos der Marke Audi in neun Bezirken des Bundeslandes zur Last gelegt werden. Die Taten wurden von September 2019 bis Jänner 2020 verübt. Neun von zwölf Beschuldigten sind nach Angaben vom Freitag in Haft.