Für 74.500 Dollar gehört dieser Robo-Hund Ihnen!

Dem Verkaufsstart war eine mehrmonatige Testphase vorangegangen, in der rund 150 Exemplare des Roboters unter anderem in (Atom-)Kraftwerken, Laboren und auf Baustellen zum Einsatz kamen. Dabei konnten die Kunden den modularen Roboter an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen - unter anderem mit Kameras oder einem Roboterarm.