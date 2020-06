Lediglich eine Linzerin unter den Grill-Chaoten

„Leider haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, in einem eigenen Garten oder Balkon für sich, Freunde und Angehörige zu grillen.“ So rechtfertigten SP-Stadträtin Regina Fechter und Stadtchef Klaus Luger einst die Einrichtung diverser Grillzonen in und um Linz. Nachdem diese Art der Ermöglichungskultur am Pleschinger See scheiterte, verlagerte sich der Brutzel-Hotspot nach St. Margarethen. Und fand – wie berichtet – trotz Grillverbot nun mit 150 Hobby-„Köchen“ einen neuen Höhepunkt.