Stockerauer Rathaus wegen Corona-Fällen gesperrt

„Das Rathaus ist gesperrt, jetzt werden alle Mitarbeiter getestet. Bis alle Ergebnisse vorliegen, werden die Amtsgeschäfte telefonisch abgewickelt“, sagt Stadtchefin Andrea Völkl. Sie hofft, die neue Welle in Stockerau so eindämmen zu können. Erst am Wochenende war ein Volksschüler (10) positiv getestet worden. Es war die erste Neuerkankung im Ort seit drei Wochen. Nach erster Entwarnung wurde dann die Schwester des Buben positiv auf Covid-19-Viren getestet. Die Gruppe des Mäderls ist, wie berichtet, bereits gesperrt - nun sollen sich 80 Kinder und 15 Betreuer aus dem Kindergarten freiwillig Tests unterziehen.