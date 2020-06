Expertin: „Wie alleine muss diese Mutter sein!“

Ein halbes Dutzend Hinweise auf die Mutter, die ihre neugeborene Tochter im Pregartenteich in Freistadt „entsorgte“, kamen – alle negativ. „Was ist das für eine Frau!“ – Gabriele Hofer-Stelzhammer (57), Obfrau des Vereins „Zoe“ in Linz, der sich um Schwangere in schwierigen Lagen kümmert, warnt vor Vorverurteilung.