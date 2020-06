Ortstafel überklebt: Aus Tamsweg wurde Zederhaus

So mancher Autofahrer wunderte sich wohl, ob ihn nicht sein Navigationssystem in die Irre geführt hat: Am frühen Sonntagmorgen war auf einer Ortstafel von Tamsweg plötzlich der Schriftzug der Ortschaft Zederhaus zu lesen. Unbekannte hatten das Schild in der Nacht überklebt. „Ich habe es beim Vorbeifahren gesehen und mich gewundert. Sehr professionell hat es nicht ausgesehen, die Buchstaben waren schief“, sagt ein Augenzeuge. Ein Foto der überklebten Ortstafel machte kurzzeitig auf Facebook die Runde. Es wurde jedoch rasch wieder gelöscht und war schon am Vormittag nicht mehr abrufbar.