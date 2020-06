Zwei Blockhäuser wurden Raub der Flammen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude, das großteils aus Holz besteht, bereits in Flammen. Das Feuer schlug rasch auf das Nebengebäude über. Beide in Holzbauweise errichteten Gebäude wurden ein Raub der Flammen! Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand von außen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das leerstehende Gebäude wurde durch die Flammen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind aktuell noch unklar.